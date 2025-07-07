22 yeni mezar kayıt altına alındı: Her birini birer tarihi belge olarak kabul ediyoruz

Bu yıl yüzde 49'luk alanı bitirdiklerinde 2026 ve 2027 çalışma sezonlarında mezarlığın tamamına müdahale ederek turizme kazandıracaklarını vurgulayan Kulaz, şunları kaydetti:





"Restorasyon ve blokajlarla mezarlıkta özellikle yüzeydeki yaklaşık 10 bin mezar taşına da büyük oranda müdahale edeceğiz. Ecdat yadigarı mezar taşının her birini birer tarihi belge olarak kabul ediyoruz. Bunları uzun ömürlü kılacağız, geleceğe aktaracağız ve turizme kazandıracağız. Ahlat çok önemli bir yer. Mezar taşlarının her birine Anadolu'nun tapu belgeleri gözüyle bakıyoruz. O nedenle bunların uzun ömürlü kılınması ve geleceğe aktarılması çok önemli. Turizme kazandırılması da önem taşıyor. Burada meslektaşlarımıza, diğer mesleklere, Ahlat halkına önemli ölçüde istihdam sağlıyoruz. Bu önemli ama önceliğimiz bunları uzun ömürlü kılmak ve gelecek nesillere aktarmak."