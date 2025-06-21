FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Nihal Candan’ın annesi Umut Candan cenaze töreninde "Çırpındım beni neden duymadınız? Benim çocuğum gitti şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek isyan etti.