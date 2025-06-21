Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan son yolculuğuna uğurlandı.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.
Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.
23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti.
Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Candan'ın başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı.
Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan ve cenazede ayakta durmakta zorlandı ve aile gözyaşlarına boğuldu.
FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Nihal Candan’ın annesi Umut Candan cenaze töreninde "Çırpındım beni neden duymadınız? Benim çocuğum gitti şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek isyan etti.
Hani sen hakim, savcı olacaktın
Umut Candan "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek. Odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı... Hani sen hakim, savcı olacaktın. Hakkını savunacaktın yavrum. Nihal beni de götür!" ifadelerini kullandı.
Levent'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü.
Nihal Candan, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gördüğü sırada 30 yaşına girmişti.
"YAŞAMAK İSTEMİYOR"
Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.
ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
19 Haziran'da kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Candan'ın, bugün yeniden kalbinin durduğu öğrenildi. Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği haberini Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurdu.
Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomenidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu. 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi.