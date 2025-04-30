48 yıldır eski kitapları onarıyor

Ersu, ustalıkla yaptığı ciltlemelerle kitaplara yeniden estetik kazandırdığını söyledi.⁠ Severek yaptığı mesleği yaşatmak istediğini anlatan Ersu, şunları kaydetti:⁠ "1977'den bu tarafa kitapların ciltleri ile uğraşıyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim ciltlemeleri yapıyorum. Kur'an kurslarına eskimiş ciltleri sıfır yapıyorum. En eski kitaplar geliyor, ben sıfırlayıp veriyorum. Bu mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Allah'ıma çok şükür, gelen müşterimi geri çevirmiyorum. Cilt yapımında kadife ve vinleks çeşitleri var" dedi.⁠