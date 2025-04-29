49 milyon kişi onu izledi: Dev kediyi görenler gözlerine inanamıyor

Son günlerde büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çeken bir kedi, sosyal medyada adeta fenomen haline geldi. Ayağa kalktığında boyu 99 santimetreye ulaşan dev kedi, görenleri şaşkına çeviriyor. Kimi kullanıcılar “kedi değil, kurt” derken, bazıları ise “kostüm giymiş bir çocuk” diyor.
Büyüklüğüyle sosyal medyada çokça konuşulan Zeus isimli dev Maine Coon kedisi, Moldova'da yaşıyor ve arka ayakları üzerinde durduğunda tam 99 santimetre yüksekliğe ulaşıyor.
Zeus'un sahibi Daniela, verdiği bir röportajda kedisinden "İnsanlar Zeus'u hem gerçek hayatta hem de internette gördüklerinde şoke oluyorlar. Çoğu kişi Maine Coon cinsi kedilerin varlığından bile habersiz. Bu yüzden verdikleri tepkiler inanılmaz oluyor. Hatta bu zamana kadar gelen yorumlar arasında "köpek sananlar", "kurda benzetenler" ve "kostüm giymiş bir çocuk" diyenler bile oldu. Bunları okumak her zaman yüzümü güldürüyor" dedi.
"Gelişimini takip ettim"
Daniela, Zeus'un doğduğu andan itibaren çok özel olduğunu hissettiğini söyleyerek, "Her zaman bir Maine Coon kedim olsun istemiştim. Bu nedenle kapsamlı bir araştırma yaparak, cinsin belirgin özelliklerini en fazla taşıyan bir yavru seçtim. Zeus, küçükken bile büyük bir potansiyele sahipti. Ona en kaliteli mamaları verdim, düzenli oyunlar oynattım ve gelişimini dikkatle takip ettim. Üç yaşında olan Zeus'un büyümesine ve ihtişamına tanıklık etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.
Zeus, hem büyüklüğü hem de etkileyici görünümüyle hayran bırakıyor.
49 milyon kişi izledi
Daniela, Zeus'un sosyal medyada videolarıyla 49 milyon izlenmeye ulaşarak kısa sürede yıldız haline geldiğini söyledi.