49 milyon kişi onu izledi: Dev kediyi görenler gözlerine inanamıyor

"Gelişimini takip ettim"

Daniela, Zeus'un doğduğu andan itibaren çok özel olduğunu hissettiğini söyleyerek, "Her zaman bir Maine Coon kedim olsun istemiştim. Bu nedenle kapsamlı bir araştırma yaparak, cinsin belirgin özelliklerini en fazla taşıyan bir yavru seçtim. Zeus, küçükken bile büyük bir potansiyele sahipti. Ona en kaliteli mamaları verdim, düzenli oyunlar oynattım ve gelişimini dikkatle takip ettim. Üç yaşında olan Zeus'un büyümesine ve ihtişamına tanıklık etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.



