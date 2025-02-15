650 yıllık İsa Bey Camisi ilk teravihte yeniden cemaatiyle buluşacak

Camiden uzak kalmanın kendileri için zor olduğunu aktaran Taşdemir, "Yalnızca bölge halkı için değil, yurt dışından gelen ziyaretçiler için de uzun bir bekleyişti. Ancak Allah'a hamdolsun ki camimiz tekrar açılacak, bundan dolayı çok mutluyuz. Hem ibadet edebileceğiz hem de ziyaretçilerimiz bu kutsi havayı yeniden soluyabilecek." dedi.