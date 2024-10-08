900 yıllık camideki sır: Depremden sonra yeniden yapıldı ama yazı okunamıyor

"Oradaki yazı bir sır gibi okunamıyor"





Depremde minarenin bir kısmının yıkıldığını aktaran Cingil, "Şerefenin üzerindeki kısım yıkılmıştır. Oraya alttaki dokudan farklı olarak Kayseri taşlarından minarenin üst kısmı yapılmış. Buradaki en önemli olay ise şerefenin altındaki kufi yazıyla olan minarenin kitabesidir. Bu çinidir. Depremde bunun hemen hemen hepsi dökülmüştür. Daha sonra tadilat sırasında ustalar tarafından bilinçsizce rastgele yerlerine konulmuştur. Buradan baktığımızda yazı yazıyormuş gibi görünüyor. Ne yazık ki oradaki yazı bir sır gibi okunamıyor. Biz buranın dronlarla çekimini yaptırıp çeşitli yerlere okunsun, öğrenilsin diye gönderdik. Ne yazık ki oralarda da okunamadı. Ulu Cami'nin minaresindeki bu kitabe, Kayseri'de 4 üniversite olmasına rağmen okunamamış durumda. Bu da Kayseri'ye bir ayıp olsa gerek" dedi.