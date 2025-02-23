Peki biz ne yapmalıyız? Biliyorsunuz 2019 yılında bunu aslında güzel uyguladık, maske kullanımı. Eğer siz böyle bir ortama girmek zorunda hissediyorsanız ya da girmek durumundaysanız bir maske takarak kendinizi büyük bir oranda bu bulaştan kurtarabilirsiniz. İnsanlar aşırı derece kalın giyiniyor ve daha sonra terliyor. Tabii ki terledikten sonra kıyafetlerimizi çıkartıyoruz ve bu sefer soğuğa daha ciddi oranda maruz kalıyoruz. Bu da hastalığa normalde yakalanma riskiniz ikiyken dörde çıkartıyor maalesef. "







