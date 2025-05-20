Ağaçtan bedava topluyor günde 5 tane yapıyor: Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mustafa Üstünel, andız kozalaklarının çekirdeklerinden ürettiği tespihlerle 35 yıldır geleneksel zanaatını sürdürüyor. Coğrafi işaret tescilli Kadirli andız tespihi, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.
Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Mustafa Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.
Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine götürüyor.
Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.
İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.
"Coğrafi işaretin tespihimizin tanıtımına katkı sağlayacağını umuyoruz"
Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.
Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.
Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz" diye konuştu.