Aileyle üretim yolculuğu: Modern tesislerden tandıra, nesiller buluştu

Etkinliğin ikinci bölümünde katılımcılar, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Köyü'ne geçerek geleneksel süt ürünleri üretimini yerinde deneyimledi. Köyde yerel kadınlarla birlikte tandır başında, geleneksel yoğurt ve peynir yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, mayalama ve süzme gibi aşamalara aktif olarak katıldı.





Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "2025'i Aile Yılı ilan ederken aileyi sadece sosyal yapı olarak değil, üretimin, paylaşımın ve dayanışmanın merkezi olarak görüyoruz. Bugün burada çocuklarımız hem bilgi kazandı hem de aidiyet ve sorumluluk duygusu geliştirdi. Onları sevgiyle, ilgiyle ve üretimle büyütmek en büyük görevimiz" dedi.