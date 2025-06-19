Almanya'da yaşayan kalp hastası Van'da sağlığına kavuştu

"Artık rahat nefes alıyorum"





Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birçok merkeze başvurduğunu anlatan Karaaslan ise "Almanya'da ameliyat olsaydım hayatımı kaybedebilirdim. Bu nedenle Münih'ten Van'a tedavi olmaya geldim. Doç. Dr. Emrah Erdoğan beni dünyaya bağladı. Bunun bilinmesi gerekiyor. Alanında çok iyi. Hastane yönetimine çok teşekkür ederim. Çok iyi doktorları var. Çalışanları çok ilgili, güler yüzlü. Tecrübe aynı zamanda başarı demek. Van'da bunu gördüm. Sağlık durumum çok iyi. Artık rahat nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.