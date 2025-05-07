Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Altı gün önce sahibini kaybeden Garip mezarın başından ayrılmıyor

Altı gün önce sahibini kaybeden Garip mezarın başından ayrılmıyor

13:517/05/2025, Wednesday
IHA
Sonraki haber

Nevşehir'de 6 gün önce vefat eden Nuri Gümüş'ün köpeği ‘Garip', sahibinin mezarı başından ayrılmıyor. Garip'in sahibine olan bağlılığı ise aile yakınlarını duygulandırıyor.

Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Gümüş, yaklaşık 5 yıl önce sokakta bulduğu bir köpeği sahiplenerek Garip adını verdi. Yıllar süren bu dostluğu, Nuri Gümüş'ün vefatı ayırdı.


Gümüş'ün vefatı hem ailesini, hem de dostluk kurduğu köpeği Garip'i çok etkiledi. Garip, kendisini sahiplenen ve 5 yıl boyunca arkadaşlık eden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmıyor.


Nuri Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu" dedi.


Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş de, "Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş" ifadelerini kullandı.


#mezar
#köpek
#nevşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'daki 6,2'lik depremin raporu yayınlandı: "7,8'e göre hazırlanmalıyız"