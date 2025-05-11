Amerikalı ünlü sanatçı Enrique Iglesias'tan tüyleri diken diken eden Türkiye itirafı: Ezan sesini özledim

Enrique Iglesias'tan Türkiye için duygusal mesaj: Latin Amerikalı ünlü sanatçı Enrique Iglesias, Mısır konseri öncesinde Türkiye'de yaşadığı unutulmaz bir anısını paylaştı. Türkiye'ye olan özlemini dile getiren Iglesias, "İlk kez duyduğum ezan sesinden çok etkilenmiştim. O sesi gerçekten özledim," ifadelerini kullandı. Yıldız sanatçının bu sözleri, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.
Latin Amerikalı sanatçı Enrique Iglesias, Mısır konseri öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'de unutamadığı bir anısını paylaştı. Türkiye’ye özlemini dile getiren ünlü yıldız, "İlk kez duyduğum ezan sesinden çok etkilenmiştim. O sesi gerçekten özledim" dedi.
Latin dünyasının en etkili sanatçılarından biri olarak görülen Grammy ödüllü yıldız Enrique Iglesias, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın gözde tatil merkezlerinden biri olan Sharm El Sheikh'te sahne aldı.
Görkemli sahne şovu ve eşsiz sesiyle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan dünyaca ünlü sanatçı, yaklaşık 6000 kişiye klasikleşmiş parçalarını seslendirdi.
Konser öncesi Hürriyet gazetesine özel bir röportaj veren Iglesias, Türkiye'ye dair anılarını paylaştı.
'Türkiye’de konser vermeyi çok özledim'
Türkiye'de en son 2016 yılında konser veren ünlü sanatçı, "Bu kadar uzun zaman olduğuna inanmıyorum. Türklerin enerjisi aynı Latinler gibi konser alanına bir başka sıcaklık katıyor. Keza Türk müziğinin hareketli ritmi Latin müziğinin kıvraklığıyla örtüşüyor. Müziğin hakkını veriyorsunuz. Türkiye’de konser vermeyi tüm bu sebeplerden çok özledim. Umarım yakında kavuşuruz" diyerek Türk hayranlarına seslendi.
Türkiye’yi ziyaret ettiği dönemden unutamadığı bir anısını dile getiren dünyaca ünlü sanatçı, tüyleri diken diken etti.
'İlk kez Çırağan Sarayı'nda duydum'
"Çırağan Sarayı'nda kaldığım sırada sabah ezanını ilk kez duydum." diyerek sözlerine başlayan Iglesias, şöyle konuştu:
'O sesi, o hissi özledim'
"O an uykumdan uyandım ve yataktan kalkar kalkmaz kalem-kağıda sarıldım. Ezanın melodik yapısı beni derinden etkiledi. Hemen notalara döküp beste yapmaya çalıştım. Gerçekten çok duygusal bir andı. O sesi, o hissi özledim."
Iglesias'ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.