Amerikalı ünlü sanatçı Enrique Iglesias'tan tüyleri diken diken eden Türkiye itirafı: Ezan sesini özledim

'Türkiye’de konser vermeyi çok özledim'





Türkiye'de en son 2016 yılında konser veren ünlü sanatçı, "Bu kadar uzun zaman olduğuna inanmıyorum. Türklerin enerjisi aynı Latinler gibi konser alanına bir başka sıcaklık katıyor. Keza Türk müziğinin hareketli ritmi Latin müziğinin kıvraklığıyla örtüşüyor. Müziğin hakkını veriyorsunuz. Türkiye’de konser vermeyi tüm bu sebeplerden çok özledim. Umarım yakında kavuşuruz" diyerek Türk hayranlarına seslendi.