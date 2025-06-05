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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

16:045/06/2025, Perşembe
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

#Anadolu Otoyolu
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