Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ankara'da yeni bir köy bulundu: Sular çekilince ortaya çıktı görenler hayret etti

Ankara'da yeni bir köy bulundu: Sular çekilince ortaya çıktı görenler hayret etti

11:5519/01/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere ilçesindeki baraj sularının çekilmesi ile yeni bir köy ortaya çıktı. Köy meydanındaki taş yapılar geçmişin izlerini taşırken, zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç eden köyde yaşayan insanların hatıraları da su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlandı. Yıllardır kimsenin bilmediği bir yerde ortaya çıkan eski köy kalıntıları herkesi hayret ettirdi.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere ilçesindeki baraj sularının çekilmesi ile eski köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.



Çamlıdere ilçesindeki barajın suları, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle çekildi.


Suların çekilmesi ile yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.



Köy meydanındaki taş yapılar geçmişin izlerini taşırken, zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç eden köyde yaşayan insanların hatıraları da su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor.


Yıllardır kimsenin bilmediği bir yerde ortaya çıkan köy herkesi hayret ettirdi.

#Ankara
#köy
#baraj

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 19 Ocak 2025 Pazar maç programı