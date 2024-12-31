Asla ağıza bile sürülmeyecek 3 yiyecek: Bağırsak doktoru 'Ciddi zararı var' diyerek açıkladı

Bağırsak sağlığını tehdit eden bazı yiyecekler, sindirim sistemine zarar verebilir ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sağlığınızı sinsice olumsuz etkileyen üç yiyeceği ve verdiği zararları sıraladı.
Bağırsak, vücudun ikinci beyni olarak bilinir. Bu yüzden tüketilen her besinle olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenir.
Gastroenterologi Uzmanı Dr. Saurabh Sethi, her gün tüketilen ancak bağırsaklara ciddi zarar verebilen 3 besini sıraladı.
Harvard Üniversitesi'nden mezun olan doktor tehlikeli olarak nitelendirdiği bu 3 besini şöyle sıraladı;
Aşırı işlenmiş gıdalar
Dr. Sethi şunları söyledi: "Birincisi, aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak mikrobiyomunu bozabilecek koruyucu maddeler, katkı maddeleri ve sağlıksız yağlar açısından zengindir"
Kızarmış yiyecekler
"İkincisi, kızarmış yiyecekler. Bunların sindirimi zordur ve sindirim sürecini yavaşlatarak şişkinliğe, gaza veya asit reflüsüne yol açabilir.
Ara sıra kızartma yapmak için rafine zeytinyağı veya avokado yağı, ghee veya rafine hindistan cevizi yağı gibi yüksek dumanlanma noktasına sahip yağlar kullanılabilir"
Meşrubatlar
"Üçüncüsü, normal ve diyet meşrubatlar. Diyet olanlar, klinik deneyimime göre bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebilen aspartam gibi yapay tatlandırıcılar içerir"
Bu besinlerden neden kaçınmalıyız?
British Heart Foundation'a göre, ultra işlenmiş gıdalar genellikle yüksek seviyelerde doymuş yağ, tuz ve şeker içerir ve bunları yediğimizde, diyetlerimizde daha besleyici gıdalara daha az yer bırakırız.
Ayrıca, bu gıdalardaki katkı maddelerinin olumsuz sağlık etkilerinden sorumlu olabileceği öne sürülmektedir.
Gıdanın işlenme şekli de vücudumuzun ona nasıl tepki verdiği konusunda değişkenlik gösterebilir.
Örneğin çalışmalar, fındık gibi gıdalar bütün olarak yendiğinde vücudun fındık öğütülüp yağlar salındığında olduğundan daha az yağ emdiğini göstermiştir.
Diyabet riskini artırıyor
Diyet gazlı içecekler, kalori, şeker veya yağ içermemesine rağmen, birçok çalışmada tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Healthline'a göre, araştırmalar günde sadece bir porsiyon yapay tatlandırılmış içeceğin tip 2 diyabet riskinin %8-13 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.