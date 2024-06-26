İsveçli bilim adamları tarafından yapılan ilginç bir araştırmada, ayak numarasının yaşam süresi üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Farklı yaş gruplarından geniş bir katılımcı grubunu inceleyen araştırmacılar, ayak numarasının yaşam süresini etkileyebileceğini tespit etti. Buna göre, bazı ayak numarasına sahip insanların daha kısa bir hayat süreceği iddia edildi. İşte ayak numaramıza göre yaşam süremiz.

1 / 8 İsveçli bilim adamları, farklı yaş gruplarından geniş bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ile yaşam süresi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.

2 / 8 Araştırmada, farklı yaş grupları ve farklı ayak numaralarına sahip insanların yaşam süreleri arasında çeşitli farklılıklar tespit edildi.

3 / 8 Yapılan analizler sonucunda, bazı ayak numaralarına sahip bireylerin diğerlerine göre daha kısa bir yaşam süresine sahip olduğu ortaya çıktı.

4 / 8 Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.

5 / 8 Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.

6 / 8 İşte sonuçlar;

7 / 8 Kadınlarda durum şöyle:

36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.

37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.

38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.

40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,

42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.

Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş,

46 olanlar 67-70 yaş,

46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.