B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Şartlar değişiyor, yeni düzenleme kapıda. Trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmak amacıyla ehliyet düzenlemelerinde köklü bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler artık araç kullanamayacak. Yeni uygulama, yol güvenliğini ön planda tutarak yaşlı sürücülerin yol üzerindeki risklerini azaltmayı hedefliyor..
Ehliyet düzenlemelerinde köklü değişikli! Artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücülerin araç kullanmalarına izin verilmeyecek...
Yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı ve yol güvenliğini ön planda tutarak yaşlı sürücülerin yol üzerindeki risklerini azaltmayı hedefliyor..
Ticari taşımacılıkta yaş sınırı uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari amaçlı kara yolu taşımacılığı yapan sürücüler için yaş sınırını 2024 yılı sonuna kadar uzattı.
Eylül 2021'de yürürlüğe giren düzenlemeyle, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışma süresi 66 yaş olarak belirlenmişti. Bu bağlamda, ticari amaçlı taşımacılık yapan sürücüler için geçici olarak uygulanan yaş sınırı 69 olarak belirlenmişti.
Süre uzatıldı
Sektördeki mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, 69 yaş sınırını belirleyen düzenlemenin süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu düzenleme ile, yaş sınırına takılmadan mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışma imkanı sağlanacak.
Sayısal takograf kartları yenilenecek
Düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) mesleki yeterlilik belgesi süresi biten veya bitecek olan sürücüler, sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Ayrıca, daha önce başvuru yapmış ve belgesi uzatılan sürücüler, ikinci bir başvuru yapmadan sürelerini bu yıl sonuna kadar uzatabilecekler. Süresi uzatılan sürücüler, sayısal takograf kartlarını da yenileme fırsatı bulacaklar.