Sayısal takograf kartları yenilenecek





Düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) mesleki yeterlilik belgesi süresi biten veya bitecek olan sürücüler, sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Ayrıca, daha önce başvuru yapmış ve belgesi uzatılan sürücüler, ikinci bir başvuru yapmadan sürelerini bu yıl sonuna kadar uzatabilecekler. Süresi uzatılan sürücüler, sayısal takograf kartlarını da yenileme fırsatı bulacaklar.



