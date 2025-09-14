Bahçeli’den Tayfur’a vefa: Tayfur’un mezarını yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Devlet Bahçeli'nin usta sanatçı Ferdi Tayfur'a gösterdiği vefayı kamuoyuna duyurdu. Bahçeli'nin sahiplenişi, sanatçının hatırasını yaşatan anlamlı adımlarla somutlaştığını ifade etti.
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'a gösterdiği vefayı sosyal medya hesabından paylaştı.
MHP'li Yıldız, Merhum Ferdi Tayfur’un kabrinin MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, “Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir.” dedi.
Yıldız, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, yalnızca bir sanatçı değil; milletimizin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur.
MEZAR TAŞI: GENEL BAŞKANIMIZIN YAPTIRDIĞI MİLLİ VE MANEVİ ABİDE
Merhum Ferdi Tayfur’un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir.
•Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam’ın simgesini ifade etmektedir.
•Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.
•Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah’ın ebediyetini vurgulamaktadır.
•Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır.
Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir.
FERDİ TAYFUR SANAT MERKEZİ VE MÜZESİ
Ayrıca, Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır.
Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa; mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur.”