Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı

Edinilen bilgiye göre, yangına sabah saatlerinden itibaren 5 adet AT 805 Air Tractor tipi amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdü.