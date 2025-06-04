Basit bir kalça ağrısı sandı hastanede acı gerçekle yüzleşti: Vücudunda tek bir belirti vardı

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Andy Spary, kalça ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede beklemediği bir gerçekle yüzleşti. İlk muayenelerde ciddi bir bulguya rastlanmayan Spary'nin ağrıları artarak devam etti. Aylar sonra yapılan ileri tetkiklerde, aslında ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya olduğu anlaşıldı.
Tutkulu bir koşucu olan Spary, geçen yıl Mart ayında sol kalçasında hissettiği “şiddetli yanma” hissiyle acil servise başvurdu. Ancak doktorlar bu ağrının, kısa süre önce yaşadığı bir paten kazasına bağlı olabileceğini düşündü ve detaylı inceleme yapılmadı.
Gerçek ise aylar sonra çekilen MR ve yapılan biyopsi ile ortaya çıktı: Spary, üçüncü evre bağırsak kanseriydi.
"Egzersiz kaynaklı sandılar"
Spary'nin ağrıları, klasik bağırsak kanseri semptomları listesinde yer almadığı için göz ardı edildi. Oysa tümör, bağırsağından kalça bölgesine doğru yayılmıştı. Spary’nin doktorları, hastalığın Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanma ve kansere zemin hazırlayan hücresel değişikliklerle seyrediyor.
“Pozitif kalmaya çalışıyoruz” diyen Spary, “Bu hastalığın tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum. Onu yeneceğim” ifadelerini kullandı.
Temmuz 2023'te kemoterapiye hazırlanmak amacıyla bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Ancak tedaviden beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs’ta ikinci kez ameliyat masasına yatan Spary’nin bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı.
Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan Spary, ilk adımlarını atmayı başardı. Yıl sonuna doğru fizyoterapi desteğiyle maraton antrenmanlarına yeniden başlamayı planlıyor.