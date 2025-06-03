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Bayram öncesi vatandaş dolandırıcıların hedefi olmasın diye ekipler harekete geçti

Bayram öncesi vatandaş dolandırıcıların hedefi olmasın diye ekipler harekete geçti

13:143/06/2025, Salı
IHA
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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi vatandaşların mağdur olmaması için dolandırıcılara karşı sıkı tedbirler aldı. Ekipler, pazar pazar, sokak sokak, cami ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gezerek bilgilendirici broşürler dağıttı, vatandaşları muhtemel dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Bayram öncesi hareketliliği fırsat bilen dolandırıcıların çeşitli yöntemlerle halkı hedef alabileceğine dikkat çeken emniyet yetkilileri, özellikle telefonla arayarak kendini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ekipler, özellikle kalabalık pazar yerleri, sokaklar, camiler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde broşürler dağıtarak dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

 Broşürlerde, polis, savcı ya da asker gibi unvanlar kullanılarak para veya altın istenmesinin gerçek dışı olduğu hatırlatılırken, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği belirtildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bayram öncesi yaşanabilecek muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim önceliğimiz. Her türlü şüpheli durumda polisimize başvurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.






Emniyet ekiplerinin bu duyarlı ve önleyici çalışması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.









#bayram
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#dolandırıcı
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