Bayram öncesi vatandaş dolandırıcıların hedefi olmasın diye ekipler harekete geçti

Broşürlerde, polis, savcı ya da asker gibi unvanlar kullanılarak para veya altın istenmesinin gerçek dışı olduğu hatırlatılırken, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği belirtildi.