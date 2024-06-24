Bayram tatilinde 1 milyon 111 bin 957 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.





Açıklanan verilere göre, en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı 482 bin 292'ye ulaştı, diğer müze ve ören yerlerinin de dahil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 111 bin 957'ye yükseldi.