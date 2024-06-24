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Bayram tatilinde 1 milyon 111 bin 957 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti

Halil Akkoç
14:37 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını barındıran müze ile ören yerlerini, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 111 bin 957 kişi ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.


Açıklanan verilere göre, en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı 482 bin 292'ye ulaştı, diğer müze ve ören yerlerinin de dahil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 111 bin 957'ye yükseldi.

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İzmir Efes Ören Yeri, 129 bin 987 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer oldu. 

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Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27 ziyaretçiyle ikinci, 

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Kapadokya Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 kişiyle en çok ziyaret edilenler listesinde üçüncü sırada yer aldı.

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Diğer öne çıkan yerler arasında, Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540,

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İstanbul'un tarihi simgesi Galata Kulesi 30 bin 483, 

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Nevşehir Paşabağlar Ören Yeri 29 bin 788, 

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Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, 

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Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, 

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Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736,

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Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı.


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Açıklamada, "Toplam, ilk 10 müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı 482 bin 292 olurken, diğer 166 müze ve ören yerleri de 629 bin 665 ziyaretçi ağırladı. Böylece toplam 1 milyon 111 bin 957 kişi bayram tatilinde Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu." değerlendirmesine yer verildi.

#Kapadokya
#Göbeklitepe
#Galata kulesi
#Sümela Manastırı
#Olympos
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