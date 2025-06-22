Beş liralık karpuzu 3 liraya almak isteyen tüccar canından bezdirdi: 100 tonluk karpuzu ücretsiz dağıttı

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 15 dönüm karpuz tarlasının sahibi Mehmet Arslan, sosyal medyada paylaşım yaparak, karpuz dağıtacağını belirtti. Karpuzun maliyetinin 5 lirayı bulmasına rağmen tüccarın 3 lira teklif ettiğini söyleyen Arslan, "Bu şartlarda satmak yerine halk yesin istedik. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 ton karpuz dağıttık. Bir tarlamız daha var, orayı da açacağız. Binlerce kişi geldi. Para teklif eden oldu ama kesinlikle ücret almadık, hayır olsun istedik. 'Allah razı olsun' demeleri yeter" dedi.







