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Beş liralık karpuzu 3 liraya almak isteyen tüccar canından bezdirdi: 100 tonluk karpuzu ücretsiz dağıttı

Beş liralık karpuzu 3 liraya almak isteyen tüccar canından bezdirdi: 100 tonluk karpuzu ücretsiz dağıttı

14:3722/06/2025, Pazar
DHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Arslan, para etmediği gerekçesiyle traktörle süreceği karpuzları sosyal medyadan duyuru yaparak vatandaşa ücretsiz dağıttı. Arslan'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki 15 dönümlük karpuz tarlasına araçlarıyla gelenler, tonlarca karpuzu toplayıp götürdü.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 15 dönüm karpuz tarlasının sahibi Mehmet Arslan, sosyal medyada paylaşım yaparak, karpuz dağıtacağını belirtti. Karpuzun maliyetinin 5 lirayı bulmasına rağmen tüccarın 3 lira teklif ettiğini söyleyen Arslan, "Bu şartlarda satmak yerine halk yesin istedik. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 ton karpuz dağıttık. Bir tarlamız daha var, orayı da açacağız. Binlerce kişi geldi. Para teklif eden oldu ama kesinlikle ücret almadık, hayır olsun istedik. 'Allah razı olsun' demeleri yeter" dedi.



Bir dönüm karpuz tarlasının maliyetinin 20 bin lirayı bulduğunu belirten Arslan, "Karpuz tarlada kaldı, hayra vesile olmasını istedik. Allah razı olsun, halk gelip aldı. 5 dönümlük bu tarla bitti. Aşağıda 10 dönüm tarla daha var. İnsanların işine yarasın istedik" diye konuştu.


Tarladan karpuz toplayan Cem Kaplan, "Allah razı olsun bostan sahibinden. Onlarca araç dolusu karpuz gitti" dedi. Yusuf Gürler ise Arslan'ın örnek bir davranış sergilediğini vurgulayarak, "Manavgat gibi verimli topraklarda böyle hayırseverlik örneği herkesin yapabileceği bir iş değil. Güzel bir davranış. Yaz günlerinde serinlemek için çocuklarla karpuz yiyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu




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