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Beyaz mı, kaşar mı, tulum mu? Türklerin favorisi belli oldu, bakın hangi il hangi lezzeti seçti?

Beyaz mı, kaşar mı, tulum mu? Türklerin favorisi belli oldu, bakın hangi il hangi lezzeti seçti?

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:4023/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kahvaltıların olmazsa olmazı peynir, Türkiye’de adeta kimlik meselesi. Her 10 Türk'ten 8’i her gün peynir yiyor! Peki en çok hangi peyniri, hangi şehirler tercih ediyor? Kimi Ezine’den vazgeçemiyor, kimi tulumsuz sofraya oturmuyor. Areda Piar’ın araştırması, Türkiye'nin peynir haritasını ortaya koydu. Sonuç herkesi şaşırttı. İşte şehir şehir Türkiye’nin peynir favorileri.!

Türkiye'de her 10 kişiden 8’i her gün peynir tüketiyor. Ama hangi şehirde ne yeniyor? Türkiye’nin peynir haritası çıkarıldı.

Areda Piar’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırma, beyaz peynirden örgüye, Ezine’den tuluma uzanan geniş bir lezzet yelpazesinin şehir şehir nasıl şekillendiğini ortaya koydu. 

Zirvede beyaz peynir var


Beyaz peynir, yüzde 57,5 ile hâlâ Türkiye’nin açık ara favorisi. Her bölgede farklı bir peynir öne çıksa da beyaz peynir Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’de liderliğini sürdürüyor.


Marmara'da kaşar, Ege'de tulum, Doğu Anadolu’da örgü peyniri baş tacı!

Bölgelere göre peynir tercihleri


Marmara: Kaşar peyniri (%54,7)

Karadeniz: Beyaz peynir (%67,1)

İç Anadolu: Beyaz peynir (%62,5)


Ege: Tulum peyniri (%62,8)


Doğu Anadolu: Örgü peyniri (%55,2)

Güneydoğu Anadolu: Beyaz, kaşar ve tulum eşit (%77,4)


Türkiye’nin gözdesi ezine


Yöresel peynirlerde açık ara farkla öne çıkan Çanakkale Ezine Peyniri, halkın yüzde 60,8’inin favorisi. Erzincan ve İzmir tulum peynirleri onu takip ediyor. Kars gravyeri ve Edirne-Kırklareli eski kaşarı da listede.

Peynirde tat ve güven ön planda

Peynir alırken kararın %84,7’si "tat ve lezzet", %49,5’i "güvenilirlik"e göre veriliyor. Ambalajlı ürünler tercih ediliyor (%68,4) ve alışverişin adresi çoğunlukla marketler (%63).

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