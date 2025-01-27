Bin 500 liraya ev ya da iş yerine gelen ölüm riski: Sarı serum

Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da iş yerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor. Sarı serumun yanında ağrı kesici istendiği takdirde 200 lira daha ödeme alınıyor. İletişim kurulan bir hesabın yöneticisi, şu an stoklarında sarı serum kalmadığını, hemşire ve ambulans ekibiyle görüşerek bilgi vereceğini belirterek, ücretin de 1500 lira olduğunu kaydetti. Fiş ya da fatura verilmeyen bu işlemler hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor hem de vergiye tabi tutulmadığı için kanunsuz oluyor.