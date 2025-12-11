Bir yıldır fizik tedavi görüyordu: Kadir İnanır'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Geçen yıl beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyon geçiren 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, uzun süredir yoğun tedavi ve rehabilitasyon görüyor. Son dönemde gündeme gelen “felç ve konuşamıyor” iddiaları sonrası ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu olmuştu. Son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Beynine pıhtı atması nedeniyle 24 Mart’ta hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakım sürecini geride bıraktı. 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkan İnanır, 4 Nisan’da taburcu edildi.
Ancak geçtiğimiz yıl temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yine hastaneye kaldırılan İnanır’ın sağlık durumu, sevenleri korkutmuştu.
'Felç geçirdi' iddiaları
Felç geçirdiği ve konuşamadığına dair çıkan söylentilere rağmen sanatçının yakınları bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın, son hali ortaya çıktı.
Kadir İnanır'ın son hali
Usta sanatçının son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.