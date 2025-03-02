'Bir Zamanlar İstanbul' dizisi 1990'lı yıllarla ilgili sunduğu perspektifle öne çıkıyor

Dizinin konusu şöyle:





"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenci olan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı, Vezir Han'da babadan kalma esnaflığı devam ettiren ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla değişir. Yıllar evvel babasını öldüren ancak 1990'lı yılların karanlık dünyasında ceza almadan büyümeye devam eden mafya ile kanlı karşılaşma, Ali'yi bir yol ayrımı ile karşı karşıya getirir. Ali'nin bu adalet savaşında en büyük destekçisi ise aynı üniversiteden arkadaşı Seher olur. Babası polis olan, kendisi de muhabir ve radyocu olmayı amaçlayan Seher'in mafyaya karşı bulacağı ipuçları, Ali'nin adalet mücadelesine destek olacaktır."