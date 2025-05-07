Rekabetin yeni adı: Mert Koral





Mert’in gelişi, özellikle Seher’in ona duyduğu hayranlıkla yeni bir boyut kazanırken, Ali için ise bambaşka bir rekabet alanı yaratıyor. Fiziksel güçten çok, zekânın sınandığı bu mücadelede Mert Koral, kuralları kendi lehine yeniden yazan bir stratejist olarak dengeleri değiştirecek.