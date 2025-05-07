TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yılmaz Kunt dizinin 9 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak 13. bölümünde izleyici karşısına ilk kez çıkacak.
TRT 1 ekranlarının Çağdaş bir Köroğlu hikayesi olan Bir Zamanlar İstanbul, görkemli prodüksiyonu, güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya devam ediyor.
Diziye katılan yeni oyuncu Yılmaz Kunt, 9 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak 13. bölümünde izleyici karşısına ilk kez çıkacak ve Mert karakterine hayat verecek.
Mert karakteri diziye yeni bir derinlik katacak
Yılmaz Kunt’un hayat vereceği Mert Koral, Amerika’da gazetecilik yapmış, manipülasyon becerileri ve analitik zekâsıyla dikkat çeken bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Nermin’in yeğeni olarak hikâyeye katılan Mert, Mithat’la gizemli bir ilişki kurar. Diziye getirdiği sırlarla Seher ve Ali arasındaki dengeleri de sarsacak olan Mert, Seher’in hayranlığını üzerine çekerken ve Ali’nin Mert'e yaklaşımı oldukça temkinli olacaktır.
Rekabetin yeni adı: Mert Koral
Mert’in gelişi, özellikle Seher’in ona duyduğu hayranlıkla yeni bir boyut kazanırken, Ali için ise bambaşka bir rekabet alanı yaratıyor. Fiziksel güçten çok, zekânın sınandığı bu mücadelede Mert Koral, kuralları kendi lehine yeniden yazan bir stratejist olarak dengeleri değiştirecek.
Yeni bölümde yine heyecan dorukta
Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuna katılan kaliteli isimlerle derinlik kazanan yapım izleyicinin büyük beğenisini kazanıyor. Bir zamanlar İstanbul, yeni bölümüyle 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.