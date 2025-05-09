Bir Zamanlar İstanbul 13. Bölümüyle 9 Mayıs Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı dizinin bu bölümünde izleyiciyi hem duygusal hem de politik gerilim dolu anlar bekliyor.
TRT 1’in iddialı dizisi Bir Zamanlar İstanbul 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Cihangir Ceylan ve Alina Boz’un yer aldığı dizinin 9 Mayıs Cuma saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümde, Bekir’in intikamı henüz tazeyken Seher’in aniden ortadan kaybolması, Ali ve ekibinin planlarını bozacaktır.
Öte yandan Nermin’in Mert’i devreye sokarak kurduğu yeni plan, siyasi dengeleri sarsarken Ali’yi hem Seher’le ilişkisini korumaya hem de şiddete başvurmadan çözüm bulmaya zorlar.
Ali en zor kararın eşiğinde
Bekir’in intikamı alındıktan hemen sonra Seher’in aniden ortadan kaybolması ortalığı karıştırır. Bu kayboluş Çetin’e gelen gizemli telefon sayesinde çözülürken Ali ile Emin’i yeniden cepheye sürükler. Ali’nin silahsız savaşma sözü büyük bir sınavdan geçerken, gelişmeler bu karardan dönmesine yol açabilir.
Mert’in dönüşü ve artan gerilim
Nermin, yeğeninin sürpriz dönüşüyle planlarını değiştirecektir. Amerika’da etkili bir gazeteci olarak tanınan Mert, Türkiye’deki siyasi dengelere göz dikerken Jale ve Fidan ittifakı da bu gücü kendi çıkarları için kullanmak ister. Ali ve Seher’in ilişkisi bu ilişkilerden etkilenirken, Ali'nin fiziksel gücünü kullanmadan çözüme ulaşmaya ihtiyacı vardır.
Bosna’dan gelen acı haber
Üniversiteye yeni atanan asistan İpek sayesinde dernek gecesine Eşref Ziya’nın katılımı sağlanır. Ancak gece, Bosna’dan gelen yıkıcı bir haberle herkes mutsuz olur. Ali hüznünün etkisiyle Seher’i kırsa da çift evlilik planlarından geri adım atmaz ancak yazarı bilinmeyen bir not Ali’nin kafasını karıştırır. Şimdi ya kalbinin sesini dinleyecek ya da bu bilinmezliğin peşine düşecektir.