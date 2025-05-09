Bosna’dan gelen acı haber





Üniversiteye yeni atanan asistan İpek sayesinde dernek gecesine Eşref Ziya’nın katılımı sağlanır. Ancak gece, Bosna’dan gelen yıkıcı bir haberle herkes mutsuz olur. Ali hüznünün etkisiyle Seher’i kırsa da çift evlilik planlarından geri adım atmaz ancak yazarı bilinmeyen bir not Ali’nin kafasını karıştırır. Şimdi ya kalbinin sesini dinleyecek ya da bu bilinmezliğin peşine düşecektir.