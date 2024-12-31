Boğaz ağrısını bir anda kesiyor: İşte basit ama etkili 10 bitki çayı

7- Yeşil çay

Yeşil çay, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Bu sayede hem soğuk algınlığı belirtileri hem de boğaz ağrısı için olumlu etkiler sunabilir. Ancak yeşil çay, kafein içeren bir bitki çayıdır. Bu nedenle çok fazla tüketildiğinde uyku sorunlarına ya da varsa kafein duyarlılığınızın tetiklenmesine neden olabilir. Bu nedenle günde bir ya da iki fincan yeşil çay tüketmeniz en uygun seçim olacaktır.