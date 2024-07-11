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Hayat

Brandayı yırtıp yola atladılar: 7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı

09:48 - 11/07/2024 Perşembe
AA

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı. Çağlayan Kavşağı'nda durdurulan TIR'da yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.


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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri TIR ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.


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Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki 34 ERE 580 plakalı TIR'a "dur" ihtarında bulundu.


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Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı.

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 Bu sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.


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Tır, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.


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İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 2 yabancı uyruklunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.


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TIR'ın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.


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Olayla ilgili TIR sürücüsü A.A. gözaltına alındı.


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Brandayı yırtıp yola atladılar

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7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı

#Kırklareli
#TIR
#göçmen
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