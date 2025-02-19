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Bu belirti kalp krizi habercisi olabilir: Uzman isim 'Hafife almayın' diyerek uyardı

Bu belirti kalp krizi habercisi olabilir: Uzman isim 'Hafife almayın' diyerek uyardı

11:5119/02/2025, Çarşamba
IHA
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Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, göğüs ağrısının kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Erken teşhisin kalp hastalıklarında hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Pekdemir, göğüs ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, kalp hastalıklarının en yaygın türlerinden biri olan koroner arter hastalığının, kalp damarlarının yağ ve kalsiyum birikintisi nedeniyle daralması ve kireçlenmesi sonucu ortaya çıktığını ifade etti. 

Bu hastalığın, dünyada en sık ölüm nedeni olan kalp hastalığı olduğunu kaydeden Pekdemir, "Kalıtsal yatkınlık, sigara içme, yüksek kolesterol seviyesi, diyabet, sedanter yaşam tarzı ve beslenme bozuklukları, koroner arter hastalığı için önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Göğüs ağrısını ciddiye alın"

Kalp krizinin ilk belirtilerinin genellikle ani ağrı şeklinde ortaya çıktığını belirten Pekdemir. "Damar tıkandıkça kalp kasının beslenmesi bozulur. Bu durum, özellikle merdiven çıkmak veya ağır stres altında olmak gibi durumlarla tetiklenebilir ve göğüste ağrı ve baskı hissine yol açabilir.


Kalp krizi öncesinde bir kaç hafta ya da günlerce ara ara hissedilen göğüs ağrıları, bazen çene ve sırt bölgelerine de yayılabilir" şeklinde konuştu.

"Erken müdahale hayat kurtarır"

Kalp hastalıklarında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyleyen Pekdemir, "İlk belirtiler fark edildiği anda hastaların bir değerlendirme yaptırmaları gerekiyor. Erken müdahale ile damar açıldığında kalp fonksiyonları kayıp etmeden tedavi edilebilir. Özellikle göğüs ağrılarının ciddiye alınarak, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemlidir" diye konuştu.

#kalp krizi
#sağlık
#kalp sağlığı

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