Bu belirti kalp krizi habercisi olabilir: Uzman isim 'Hafife almayın' diyerek uyardı

"Erken müdahale hayat kurtarır"

Kalp hastalıklarında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyleyen Pekdemir, "İlk belirtiler fark edildiği anda hastaların bir değerlendirme yaptırmaları gerekiyor. Erken müdahale ile damar açıldığında kalp fonksiyonları kayıp etmeden tedavi edilebilir. Özellikle göğüs ağrılarının ciddiye alınarak, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemlidir" diye konuştu.