Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisi sezon finali yapar yapmaz imaj tazeledi

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizisi sezon finali yapar yapmaz imajını tazeledi. Burak Özçivit, uzun olan sakallarını kesti. İşte ünlü oyuncunun son hali...
ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, 6. sezon finalinin ardından diziye ara verirken, görünümündeki değişiklikle sosyal medyada gündem oldu. Rolü gereği uzun süre sakallı ve uzun saçlı şekilde izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu, yeni ve sade tarzıyla hem hayranlarının beğenisini topladı.
YENİ İMAJI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Dizideki rolü gereği uzun süredir sakal ve uzun saçla kamera karşısına çıkan Özçivit'in yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Daha sade ve modern bir tarz benimseyen ünlü oyuncunun bu imajı, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.