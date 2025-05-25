ÇOCUK OLSAYDI SONUÇLARI DAHA AĞIR OLACAKTI





Yapılan testler sonucunda herhangi bir yutma olmadığı anlaşıldı ve kan değerleri temiz çıktı. Ancak sağlık çalışanı olmayan ya da küçük bir çocuk olsaydı, sonuçların çok daha ağır olabileceğini vurguladı. Bitkinin zehirli olduğundan ne kendisinin ne ailesinin ne de sağlık çalışanlarının haberi olduğunu belirtti.



