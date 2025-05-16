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'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlendi: Son hali gündem oldu, mesleği şaşırttı

'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlendi: Son hali gündem oldu, mesleği şaşırttı

00:0816/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Küçük yaşta söylediği “Dağ başında soğuk varmış” türküsüyle gündem olan Metehan Polat, yıllar sonra ortaya çıktı. Polat'ın son hali ve mesleği dikkat çekti.

2007 yılında söylenen 'Dağ Başında Soğuk Varmış' türkürü yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu ve bu ses kullanarak yüzlerce video çekildi. Yıllar önce şarkıyı söyleyen kişinin Metehan Polat olduğu ortaya çıktı.

Çocukken söylediği şarkıyla viral olan Polat'ın son hali de gündem oldu.

7 yaşındayken şarkı söylerken çekilen videosu günümüzde viral olan Metehan Polat, şimdilerde 25 yaşında.


İşte Metehan Polat'ın şimdiki hali...


Şu anda Bursa’da yaşayan genç sanatçı, bir dönem çiftçilikle uğraştığını, 19-20 yaşlarına kadar bu işle meşgul olduğunu söyledi.



Metehan Polat'ın son hali gündem olurken mesleği de dikkat çekti.



Müziğe olan tutkusu devam eden Polat, yeni şarkılarıyla adından söz ettiriyor.



Polat, ekibiyle birlikte düğün, program, özel gün ve gecelerde sahne alıyor.



"İYİ Kİ VARSINIZ"


Kendisini popüler yapan şarkıyı yıllar sonra yeniden söyleyen Polat "2007 yılında seslendirdiğim üstat Mustafa Aydın'a ait olan 'Ceylan Gözlüm' eser 2025 yılında yine dillerde. Yorum yapan, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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