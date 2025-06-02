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Danla Biliç aylardır süren şiddet ve ölüm tehdidine karşı yardım istemişti: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş devreye girdi

Danla Biliç aylardır süren şiddet ve ölüm tehdidine karşı yardım istemişti: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş devreye girdi

08:272/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ismiyle bilinen Neslihan Damla Aktepe, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından şiddete ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. Serbest bırakılan Çetin, bu kez genç fenomenin dayısını arayarak, 'Birkaç güne kızınızın ölüm haberini alırsınız' dedi.

İlişkileri bittikten sonra da Bilic’i ısrarlı takibe alan Çetin, evine zorla girmeye çalıştı. Sık sık tehdit etti. Bilic’in şikâyeti üzerine Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Çetin uzaklaştırma kararına rağmen Bilic’e zarar vermeye çalıştı.

Eyüpsultan’da bir restoranda gerçekleşen şiddet anları ise kameraya yansıdı. Danla Bilic’in şikâyeti üzerine 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alınan Berk Çetin, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu kalan Çetin hakkında tahliye kararı verildi.


Berk Çetin’in tahliye olduktan sonra tehditlerin sürdüğünü öne süren Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmadan dört gün sonra serbest bırakıldı. Dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ demiş. Bu kişi hâlâ dışarıda ve plan yapıyor” diye konuştu.



Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Berk Çetin’in, Danla Bilic’in Kütahya’daki dayısını arayarak tehditte bulunduğu emniyet birimlerince belirlendi. Şüpheli 31 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye götürülen Çetin’e, ev hapsi adli kontrolü uygulandı.



Berk Çetin’in ev hapsi almasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Damla Bilic şu ifadeleri kullandı: “Merak eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp bu konuyla yakından ilgilendiklerini iletti. ”



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