Danla Biliç aylardır süren şiddet ve ölüm tehdidine karşı yardım istemişti: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş devreye girdi

Eyüpsultan’da bir restoranda gerçekleşen şiddet anları ise kameraya yansıdı. Danla Bilic’in şikâyeti üzerine 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alınan Berk Çetin, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu kalan Çetin hakkında tahliye kararı verildi.





Berk Çetin’in tahliye olduktan sonra tehditlerin sürdüğünü öne süren Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmadan dört gün sonra serbest bırakıldı. Dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ demiş. Bu kişi hâlâ dışarıda ve plan yapıyor” diye konuştu.







