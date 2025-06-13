Demet Akalın'a tepki yağmıştı: Ünlü şarkıcıdan hayranına büyük jest

"Güzel gönül almayı bilirim"

Medine ve diğer çocuklarla vakit geçiren Akalın, "Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" şeklinde açıklamada bulundu.