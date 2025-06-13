Demet Akalın'a tepki yağmıştı: Ünlü şarkıcıdan hayranına büyük jest

Kurban Bayramı konserinde küçük bir hayranına karşı tavrıyla eleştirilen Demet Akalın, tepkilere kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, minik hayranına yaptığı jestle gönlünü aldı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kurban Bayramı'nın 1. günüde Yalova'da sahne almıştı.
Sahnede gözyaşlarını tutamadı
Yalovalı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Akalın, kendisine sarılmak için sahneye çıkan minik hayranını geri çevirmiş ve sahnede gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu.
Tepki çekmişti
Küçük kızın sahnede ağladığı anların görüntüleri sosyal medyada yayılmış ve ünlü şarkıcının tavrı birçok kişiden tepki almıştı.
Demet Akalın, olayın ardından yaptığı paylaşımla konser öncesi geçirdiği talihsiz kazadan bahsetmiş ve o sırada canının yandığını belirterek minik hayranını geri çevirme nedenini açıklamıştı.
Minik hayranı ile buluştu
Minik hayranı Medine ve ailesi ile bir araya gelen Demet Akalın, İznik gölü sahilinde piknik yaptı.
"Güzel gönül almayı bilirim"
Medine ve diğer çocuklarla vakit geçiren Akalın, "Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" şeklinde açıklamada bulundu.