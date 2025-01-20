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Deniz çekildi binlerce yıllık liman gün yüzüne çıktı: Sahilde oluşan görüntü vatandaşları korkuttu

Deniz çekildi binlerce yıllık liman gün yüzüne çıktı: Sahilde oluşan görüntü vatandaşları korkuttu

14:3620/01/2025, Pazartesi
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Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle binlerce yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu.

Erdek Düzler Mahallesi sahilinde deniz suyunun yaklaşık 20-30 metre kadar çekilmesiyle birlikte, 3 bin 500 yıllık olduğu ifade edilen Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı'nın taşları da ortaya çıktı.


Deniz suyunun çekilmesiyle sahilde ilginç manzaralar oluştu. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu. Düzler sahilinde deniz yatağına kadar yürüyebilen bazı kişiler, bu eşsiz doğa olayını ilgiyle izledi. 


Uzmanlar, deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu ve belli mevsimlerde rüzgarın sürekli aynı yönde esmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Özellikle Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayı, rüzgar etkisiyle dönemsel olarak gerçekleşiyor.


Kyzikos Antik Kenti'nin tamamıyla su altında kalan ve antik dünyanın deniz ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olan Hytos Limanı'nın Batı Anadolu ticaretine yön verdiği, Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerle deniz ticareti için bu limanın kullanıldığı söyleniyor.


Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan kent, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da önemli bir konuma sahip olmuş.


Bu ayrıcalıklı konumuna da kentin güneyindeki limanlar oldukça önemli bir katkı sağlamış.


#Erdek Sahili
#Kyzikos Antik Kenti
#Hytos Antik Limanı
#antik liman

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