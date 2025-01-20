Deniz çekildi binlerce yıllık liman gün yüzüne çıktı: Sahilde oluşan görüntü vatandaşları korkuttu

Deniz suyunun çekilmesiyle sahilde ilginç manzaralar oluştu. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu. Düzler sahilinde deniz yatağına kadar yürüyebilen bazı kişiler, bu eşsiz doğa olayını ilgiyle izledi.



