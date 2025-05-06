Deprem sonrası bu rahatsızlıklarda artış yaşandı

Dr. Ercan, "İlimiz depremden sonra ciddi anlamda hastalıkların çeşitlendiği ve ağrıların artığı bir il haline geldi. Özellikle dünyada hızla artan fibromiyalji, kas iskelet sistemi ağrıları, vücudumuzun birçok yerindeki ağrılar özellikle yoğun stres ve şok dediğimiz olaydan sonra Kahramanmaraş ve diğer illerde arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Erkeklerde daha az görülen bu hastalığın bölgemizdeki erkeklerde çok sık ve oranının da arttığını görebiliyoruz. Deprem sonrası insanların vücudunun neredeyse her yerinin ağrıdığı ve uyku kalitesinin azaldığı şekilde şikayetlerle başvurular geliyor. Bu ağrıların nedenine tam anlamıyla inilip tedavisinin de güzel bir şekilde yapılması ve takibinin de yapılması gerekiyor" dedi.