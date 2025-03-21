Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında flaş gelişme: 'Hayasızca hareket' davasına karar çıktı

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti.
İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında 'hayasızca hareketler' sergileyen ve sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Konuya ilişkin İstanbul 16.Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı.
‘'Başka bir şey düşünülemez''
Savunması alınan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, ‘'Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez.
Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır'' dedi.
Sanık Doğu ise ifadesinde, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söyledi.
Ayrı ayrı beraatlarına hükmedildi
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı 'hayasızca hareketler' suçunun tüm yasal unsurları ile oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.