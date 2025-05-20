Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Her an hapse girebilir





"MAHKUMİYETİ GEREKİRKEN BERAATI YASAYA AYKIRI"





Sabah'ın haberine göre, kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat hükmüne itiraz etti. Sanık Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu belirtti. Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı. Şimdi gözler üst mahkemede.