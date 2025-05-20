Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Her an hapse girebilir

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Her an hapse girebilir

13:0420/05/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen çiftle ilgili dolandırıcılık suçundan da dava açılmıştı. Bahis oyunları karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddia edilen Engin Polat'a verilen beraat kararı sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kararda 'mahkumiyet kararı verilmesine' vurgu yapıldı.

Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.





BAHİS BAYİLİĞİ VE BANKA HESABI TEKLİFİ


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında yaşandı. Tufan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da istenirken bunun karşılığında komisyon alacağı da eklendi. Polat'la Tuzla'da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunuldu. Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak Polat'a 600 bin lira ödedi.





AVCI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ, MAHKEME "BELGE YOK" BERAATI VERDİ


Vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adamın şikayeti üzerine Engin Polat hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Müştekiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.


"MAHKUMİYETİ GEREKİRKEN BERAATI YASAYA AYKIRI"


Sabah'ın haberine göre, kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat hükmüne itiraz etti. Sanık Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu belirtti. Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı. Şimdi gözler üst mahkemede.

#dilan polat
#engin polat
#sezgin polat
#bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL sınavı ne zaman?