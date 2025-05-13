Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş: Elhamdülillah ülkemizde yarım milyon Kur'an hafızı var

Hafızların, eğitimlerini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almalarını temenni ettiklerini kaydeden Erbaş, "Madem ki bu kadar emek verdiniz, yıllarınızı Kur'an'ı hıfzetmeye ayırdınız, o zaman devam. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz. Bizim geçmiş ulemamız, alimlerimiz, ilme hafızlık ile başlarlardı. Baktığımız zaman 7 ve 8'nci yüzyıldan itibaren büyük alimlerimizin önce hafızlıklarını tamamlayıp, ondan sonra diğer ilimleri tahsil ettiklerini görürsünüz. O yüzden biz sizi çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. İstiyoruz ki, hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize ve toplumumuza doğru dini bilgiyi ulaştırmak için değerlendiriniz" şeklinde konuştu.



