Diyarbakır'da ilginç olay: Kara yolundaki görüntüleri çok konuşulmuştu nereye gittiği belli oldu

Deve kuşundan bir daha ayrılmak istemediğini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Ateş, "Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim, geri gelsin diye. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm. Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oldum. Duygusal bir insanım onu görünce hemen sarıldım." diye konuştu.



