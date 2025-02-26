Doğal yaşam parklarıyla safari tutkunlarının gözdesi: Güney Afrika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri Johannesburg, sahip olduğu doğal yaşam parkları ve safari sahalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 50 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan Lion Safari Park, birçok vahşi hayvana ve soyu tükenme riski altında bulunan türlere ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşam parkı içerisinde yaşayan türler arasında aslan da bulunuyor.

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