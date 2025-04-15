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'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde giren Türk lezzetleri

'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde giren Türk lezzetleri

09:2415/04/2025, Salı
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Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini açıkladı. Taste Atlas'ın 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde pek çok Türk lezzeti vardı. İşte o listedeki Türk yemekleri...

Tire şiş köfte 1. sıra 

Adana kebap, 3. sıra


Sarma, 7. sıra

Kayseri yağlaması, 15. sıra


Beyti kebap, 17. sıra

Islama köfte, 18. sıra


Köfte, 21. sıra

Karnıyarık, 29. sıra

Çiğ köfte, 42. sıra

İçli köfte, 43. sıra

İnegöl köfte, 46. sıra

Manisa kebabı, 58. sıra


İzmir köfte, 66. sıra

Patlıcan dolması, 69. sıra

Dolma, 82. sıra

Biber dolması, 86. sıra

Islak hamburger, 92. sıra

Akçaabat köftesi, 93. sıra

Patlıcan kebabı, 97. sıra

#Tire şiş köfte
#Dolma
#Çiğ köfte
#Adana kebap
#Akçaabat köftesi
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