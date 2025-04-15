'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde giren Türk lezzetleri

Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini açıkladı. Taste Atlas'ın 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde pek çok Türk lezzeti vardı. İşte o listedeki Türk yemekleri...

1 /19 Tire şiş köfte 1. sıra

2 /19 Adana kebap, 3. sıra



3 /19 Sarma, 7. sıra

4 /19 Kayseri yağlaması, 15. sıra



5 /19 Beyti kebap, 17. sıra

6 /19 Islama köfte, 18. sıra



7 /19 Köfte, 21. sıra

8 /19 Karnıyarık, 29. sıra

9 /19 Çiğ köfte, 42. sıra

10 /19 İçli köfte, 43. sıra

11 /19 İnegöl köfte, 46. sıra

12 /19 Manisa kebabı, 58. sıra



13 /19 İzmir köfte, 66. sıra

14 /19 Patlıcan dolması, 69. sıra

15 /19 Dolma, 82. sıra

16 /19 Biber dolması, 86. sıra

17 /19 Islak hamburger, 92. sıra

18 /19 Akçaabat köftesi, 93. sıra