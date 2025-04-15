'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde giren Türk lezzetleri

Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini açıkladı. Taste Atlas'ın 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde pek çok Türk lezzeti vardı. İşte o listedeki Türk yemekleri...
Tire şiş köfte 1. sıra
Adana kebap, 3. sıra
Sarma, 7. sıra
Kayseri yağlaması, 15. sıra
Beyti kebap, 17. sıra
Islama köfte, 18. sıra
Köfte, 21. sıra
Karnıyarık, 29. sıra
Çiğ köfte, 42. sıra
İçli köfte, 43. sıra
İnegöl köfte, 46. sıra
Manisa kebabı, 58. sıra
İzmir köfte, 66. sıra
Patlıcan dolması, 69. sıra
Dolma, 82. sıra
Biber dolması, 86. sıra
Islak hamburger, 92. sıra
Akçaabat köftesi, 93. sıra
Patlıcan kebabı, 97. sıra