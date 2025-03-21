Ece Erken hayatının şokunu yaşadı: 'O kadar pişmanım ki' diyerek anlattı

Ünlü sunucu Ece Erken hayatının şokunu yaşadı. Kredi kartı dolandırıcılarının hedefi olduğunu belirten Erken, binlerce lirasını kaybettiğini söyledi. "O kadar pişmanım ki" diyerek anlattı. Ünlü sunucu, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ünlü sunucu Ece Erken, dolandırıcıların hedefi oldu.
Geçtiğimiz günlerde kredi kartı dolandırıcılığına uğrayan Erken, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.
Kartı kopyalandı
Ece Erken, sabah saatlerinde kredi kartının kopyalandığını fark etti ve durumu hemen çözmek için harekete geçti.
"Başıma öyle bir şey geldi ki..."
Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.
Ece Erken, "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki.
Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim'' dedi.
Erken, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.