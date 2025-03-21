Ece Erken hayatının şokunu yaşadı: 'O kadar pişmanım ki' diyerek anlattı

"Başıma öyle bir şey geldi ki..."

Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.



