Eğirdir Gölü'nde ilginç görüntü: Su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi

“Gaz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ama araştırılmasında fayda var”

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini de belirttiği konuşmasında, “Gördüğünüz gibi çok yoğun bir çıkış var. Su olma ihtimali de var ama kabarcıklardan oluşuyor. Ben geniş çaplı bir araştırma yapılmasını düşünüyorum. Dip zeminimizi ölçen makinamızda bir hattın olduğu ve bu hattın üzerinde yoğunlaşmanın çok olduğu görülüyor. Gaz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ama araştırılmasında fayda var. Dipteki oluşumların ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmak için Üniversiteden destek alınabilir. Su mu? Yoksa gaz mı olduğu net olarak ortaya konulur. Gaz ise gazın hangi çeşidi olduğu ile ilgili net bir tespit ortaya konulabilir” dedi.