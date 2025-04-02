Elon Musk ile Ashley St. Clair arasında 'nafaka' krizi: 'Bebeğe bakmak için arabamı sattım'

Dünyanın en zengin iş adamlarından ve aynı zamanda ABD Başkanı Trump'ın sağ kolu Elon Musk'ın 13. çocuğunu dünyaya getiren fenomen Ashley St. Clair arasında 'nafaka' tartışması patlak verdi. Clair, bebek masraflarını karşılamak için arabasını satarken, Musk bebeğin kendisinden olduğu konusunda şüpheleri olmasına rağmen Clair'e 2.5 milyon dolar verdiğini iddia etti.
Yaptığı yatırımlar, uzay yarışlarında yer alan SpaceX şirketi, bir anda siyasete atılması ve sonsuz zenginliği ile gündeme gelen Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor.
Elon Musk hakkında geçen ay bir kez daha baba olduğuyla ilgili bomba gibi bir iddia atılmıştı. İddianın sahibi fenomen Ashley St. Clair'di.
St. Clair, bebeğin masraflarını karşılamak için aracını sattığını duyurdu.
S model aracının anahtarlarını oto galeriye teslim eden St. Clair, "Aracımı satıyorum çünkü oğlumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için Elon'ın yaptığı yüzde 60'lık kesintiyi karşılamam gerekiyor" diye konuştu.
Bir gazeteci, Musk'ın neden böyle bir şey yapmış olabileceği sorusuna "Ona sormak lazım" diye yanıt verdi.
St. Clair çocuğunun velayeti için açtığı dava sonrasında Musk'ın yolladığı parayı kestiğini iddia etmişti.
İçerik üreticisinin avukatları, People dergisine "Elon Musk kendi oğluna karşı gardını aldı ve gösterdiği mali desteği büyük ölçüde ve tek taraflı azalttı" dedi.
St. Clair'in Musk'ın şirketinin ürettiği Tesla aracı sattığı anların kayda alındığı X videosunun altında "Çocuğun benim olup olmadığını bilmiyorum ama öğrenmeye karşı da değilim. Mahkeme emrine gerek yok" dedi.
"2,5 milyon dolar verdim"
Elon Musk bebeğin kendisinden olduğu konusunda şüpheleri olmasına rağmen St. Clair'e 2.5 milyon dolar verdiğini iddia etti.
Musk,"Kesin olarak bilmesem de Ashley'ye 2.5 milyon dolar verdim ve yılda 500 bin dolar göndereceğim" diye ekledi.