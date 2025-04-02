Elon Musk ile Ashley St. Clair arasında 'nafaka' krizi: 'Bebeğe bakmak için arabamı sattım'

"2,5 milyon dolar verdim"

Elon Musk bebeğin kendisinden olduğu konusunda şüpheleri olmasına rağmen St. Clair'e 2.5 milyon dolar verdiğini iddia etti.

Musk,"Kesin olarak bilmesem de Ashley'ye 2.5 milyon dolar verdim ve yılda 500 bin dolar göndereceğim" diye ekledi.



