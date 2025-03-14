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En güzel Cuma mesajları! Resimli, resimsiz, kısa, anlamlı, özgün ve en güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları! Resimli, resimsiz, kısa, anlamlı, özgün ve en güzel Cuma mesajları

07:3014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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En güzel Cuma mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Haberimizde anlamlı, resimli, resimsiz, özlü, kısa, güzel Cuma mesajları ve dualarını bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz en güzel Cuma mesajları.

En güzel cuma mesajları


Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Cuma gününün sünnetleri nelerdir?

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