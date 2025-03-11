Tedavisi mümkün mü?





Jinekomastinin çözümlenebilen bir problem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkan, "Bu sorunun çözümünde ameliyatlı yöntemleri tercih ediyoruz. Çünkü meme dokusunu ameliyatsız eritebilecek bir yöntem henüz mevcut değil. En sık uyguladığımız yöntem ise liposuction. Ameliyat kararını, meme başının pozisyonuna ve meme içeriğindeki yağ ve sert meme dokusu miktarına göre veriyoruz” dedi.



